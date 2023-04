Maria Martins foi 24.ª classificada na terceira edição da Paris-Roubaix

Redação com Lusa

A ciclista portuguesa Maria Martins (Fenix-Deceuninck) foi este sábado 24.ª classificada na terceira edição da clássica Paris-Roubaix, vencida com surpresa pela canadiana Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB), após mais de 100 quilómetros em fuga.

Jackson, de 34 anos, conseguiu a maior vitória da carreira, até aqui relativamente discreta, ao cumprir os 145,4 quilómetros entre Denain e Roubaix em 3:42.56 horas, erguendo o pedregulho de quem conquista o "pavé" da clássica.

Numa das mais míticas provas do ciclismo mundial, conhecida como o "Inferno do Norte" pela sua dureza, foi a fuga que ditou a lei, com Jackson a triunfar após uma escapada de mais de 100 quilómetros, à frente da italiana Katia Ragusa (Liv Racing Teqfind), outra desconhecida em segundo, e da belga Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck), em terceiro, suas companheiras de fuga.

Em 24.º lugar, a 1.42 minutos da vencedora, chegou a olímpica Tata Martins, de 23 anos, que prossegue a boa forma na época de estreia no WorldTour, depois de dois 'top 15' em clássicas na Bélgica, a que volta segunda-feira para correr a Ronde de Mouscron.

Foi o melhor resultado de Tata Martins, que na época passada, a da sua estreia, fora 37.ª