Magnus Cort lidera Paris-Nice em dia de vitória da Jumbo-Visma no contrarrelógio

"Crono" por equipas do Paris-Nice ganho pela Jumbo-Visma com Cort na liderança.

O contrarrelógio por equipas da terceira etapa do Paris-Nice deixou, esta terça-feira, o ciclista dinamarquês Magnus Cort (EF Education-Easy Post) na liderança da geral, após a sua equipa ser segunda atrás da Jumbo-Visma.

A formação neerlandesa foi a mais rápida no exercício em Dampierre-en-Burly, com 32,2 quilómetros, concluindo com um tempo de 33.55 minutos, um segundo mais rápido do que os norte-americanos, segundos, com a Jayco AlUla em terceiro, a quatro segundos.

O exercício teve hoje regras invulgares que a organização instituiu para o regresso do contrarrelógio por equipas à "Corrida ao Sol, após 30 anos de ausência, uma vez que, apesar de ser um esforço coletivo, seriam contados tempos individuais.

Assim, foi com estranheza que os adeptos da modalidade viram o esloveno Tadej Pogacar fazer um autêntico sprint até à meta, deixando para trás um companheiro de equipa UAE Emirates, forçando apenas 23 segundos de atraso para os vencedores.

O português Rui Oliveira, companheiro de equipa de Pogi, acabou a cair perto de meia centena de posições, seguindo em 108.º, agora a 5.01 minutos do novo líder, Cort, outro que chegou isolado à meta.

O dinamarquês, vencedor da classificação por pontos na Volta ao Algarve, tem um segundo de vantagem para o belga Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), segundo, com o australiano Michael Matthews (Jayco AlUla) a subir a terceiro, a três segundos.

O principal perdedor, dentro do top 10, foi mesmo Pogacar, que, apesar de encurtar as perdas, caiu para 10.º, quando era segundo, e está a 14 segundos da camisola amarela.

A quarta etapa liga Saint-Amand-Montrond a La Loge des Gardes e conta com uma chegada em alto no fim de 164,7 quilómetros.