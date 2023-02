Magnus Cort e Kasper Asgreen garantem lugar no pódio da Volta ao Algarve

Redação com Lusa

Magnus Cort (EF Education-EasyPost) perdeu, este sábado, a camisola amarela, mas assegurou a vitória na classificação por pontos da 49.ª Volta ao Algarve em bicicleta, que terá Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step) no pódio como vencedor da montanha.

O dinamarquês de 30 anos bateu-se para sair de amarelo do alto do Malhão, mas os derradeiros metros da ligação de 177,9 quilómetros desde Albufeira relegaram-no para o oitavo lugar da geral, a 27 segundos do novo líder da Algarvia, o britânico Thomas Pidcock, que também venceu a quarta etapa.

"Sonhei manter a camisola [amarela]. Com as boas pernas que tive nos últimos dias, comecei a acreditar, mas este final de hoje nunca iria encaixar nas minhas características, por isso, não posso estar muito desapontado", reconheceu à Lusa, ainda antes de subir ao pódio para receber a camisola verde.

Protagonista inegável desta edição da única prova portuguesa do circuito UCI ProSeries, ou não tivesse vencido duas etapas de forma consecutiva, Cort viu a sua performance na Volta ao Algarve "premiada" com a vitória na classificação por pontos - só precisa de terminar o contrarrelógio no domingo.

"Para qualquer ciclista profissional, é bom ganhar e a classificação por pontos também é muito boa. Testemunha o quão bem corri nos últimos dias", defendeu.

O corredor da EF Education-EasyPost subirá ao pódio final, no domingo, em Lagoa, acompanhado de outro compatriota, Kasper Asgreen, que hoje resolveu aproveitar a presença na fuga e as três contagens de montanha existentes antes da dupla escalada ao Malhão para conquistar a camisola da montanha.

"No outro dia, amealhei uns pontos, porque queria fazer a descida de modo a manter o Ilan [van Wilder] a salvo. Sabia que tinha alguns pontos e hoje pensei: "já que estou aqui [na fuga] posso fazer isto sem muito esforço", revelou à Lusa.

Terceiro classificado na edição de 2021, o vencedor da Volta a Flandres de 2021 e três vezes campeão dinamarquês de contrarrelógio (2019-2021) congratulou-se pelo "bónus agradável" que hoje conquistou.

A 49.ª Volta ao Algarve, que arrancou na quarta-feira em Portimão, termina no domingo com um contrarrelógio de 24,4 quilómetros nas ruas de Lagoa.