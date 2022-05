Luís Costa em quarto lugar no contrarrelógio do Europeu de paraciclismo

Português acabou a sete segundos da medalha de bronze.

O português Luís Costa foi quarto classificado no contrarrelógio da classe H5 do Campeonato da Europa de paraciclismo, que esta quinta-feira arrancou em Gallspach, Áustria, acabando a sete segundos da medalha de bronze.

O neerlandês Mitch Valize, um dos nomes fortes do paraciclismo mundial, sagrou-se campeão europeu na disciplina, ao percorrer os 27,55 quilómetros em 39.11 minutos, mais de um minuto mais rápido do que o segundo, o francês Loic Vergnaud.

Ainda mais longe, o neerlandês Tim de Vries foi pouco mais de sete segundos mais rápido do que Luís Costa e fechou o pódio.

No contrarrelógio de H4, Flávio Pacheco foi sétimo, ao fazer a mesma distância em 45 minutos, longe do austríaco Thomas Frühwirth, novo campeão da Europa, à frente do francês Mathieu Bosredom, segundo, e do também austríaco Alexander Gritsch, terceiro.

"O Luís está de parabéns, deu tudo o que tinha. Esteve na discussão das medalhas, o que é muito bom", elogiou o selecionador, José Marques, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, acrescentando ainda que Pacheco "cumpriu as expectativas".

Na sexta-feira, o crono continua a dominar o calendário do Europeu, com Lochen a receber a participação dos portugueses Bernardo Vieira (C1), Telmo Pinão (C2) e Hélder Maximino (C5).