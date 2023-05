Luís Costa em quarto lugar na Taça do Mundo de paraciclismo

Redação com Lusa

O paralímpico português Luís Costa terminou, esta quinta-feira, no quinto lugar a prova de contrarrelógio individual fundo da classe H5 da Taça do Mundo de paraciclismo, que decorre até domingo em Ostende, na Bélgica.

Luís Costa, que compete numa handbike, percorreu os 21 quilómetros em 31.01,12 minutos, gastando mais 2.58 minutos do que o vencedor, o neerlandês Mitch Valize, que conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, que cronometrou 28.18,11.

O francês Loic Vergnaud, a 34,48 segundos de Valize, e o chinês Qiangli Liu, que gastou mais 1.29,19 do que o vencedor, completaram o pódio, arrecadando a prata e o bronze respetivamente.

Na classe H4, no mesmo percurso de 21 quilómetros, Flávio Pacheco conseguiu a 11.ª posição, com 32.09,63 minutos, mais 3.50,55 do que o vencedor, o neerlandês Geert Schipper (28.19.07).

Competindo a título individual e não pela seleção portuguesa, Carlos Neves foi 24.º na prova da classe H4, a 6.18,43 do vencedor.

Nesta sexta-feira, Bernardo Vieira, em C1, e de Telmo Pinão, em C2, disputarem os respetivos contrarrelógios individuais de 21 quilómetros.