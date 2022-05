Luís Costa e Flávio Pacheco no top-10 na Taça do Mundo de paraciclismo

Luís Costa voltou a estar entre os melhores na prova de fundo

Luís Costa, na classe H5, e Flávio Pacheco, em H4, concluíram este sábado as participações pessoais na etapa de Elzach, Alemanha, da Taça do Mundo de paraciclismo, com dois desempenhos no top-10.

Luís Costa, que na sexta-feira conquistou a medalha de bronze no contrarrelógio, voltou a estar entre os melhores na prova de fundo, encabeçando o segundo grupo de corredores, que perseguiu o quarteto que conseguir deixar a concorrência para trás ao longo dos 51,8 quilómetros de competição.

O paralímpico português cruzou a meta na quinta posição, a 2.19 minutos do vencedor, o neerlandês Mitch Valize, que fez a dobradinha, após a vitória no contrarrelógio, e, a apenas 2 segundos, chegaram o francês Loic Vergnaud e o neerlandês Tim de Vries, por esta ordem.

Flávio Pacheco também conseguiu pontuar para o ranking internacional, graças ao oitavo posto na prova de 51,8 quilómetros, tendo feito mais 9.26 minutos do que o vencedor, o neerlandês Jetze Plat, que bateu ao sprint o francês Mathieu Bosredon, enquanto o terceiro, a 2.52, foi o suíço Fabian Recher.

Correndo a título individual e não pela seleção portuguesa, Carlos Neves foi o 17.º classificado, a uma volta do vencedor.

"Foi um bom desempenho dos atletas da Seleção Nacional. Conseguiram ambos pontuar para o ranking, o que é excelente. O Luís Costa está de parabéns por ter conseguido um lugar dentro do que era expectável. O Flávio também, porque acreditou nele próprio e superou-se", realçou o selecionador nacional de paraciclismo, José Marques.

Portugal terá dois corredores em prova no domingo, no fecho da etapa alemã da Taça do Mundo. Bernardo Vieira, em C1, e Telmo Pinão, em C2, competem nas respetivas provas de fundo, a partir das 15h45.

Na sexta-feira, Luís Costa, a correr na classe H5, garantiu o terceiro lugar, enquanto Telmo Pinão foi o nono entre os 21 participantes de classe C2, e Bernardo Vieira foi o quarto entre os 12 paraciclistas que alinharam em C1.

