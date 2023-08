Louletano sonha com festa em casa: "Sonhamos com algo grande nessa chegada"

Com o clube a celebrar 100 anos de existência, a equipa de Loulé quer conquistar a etapa.

Tendo o ciclismo entre as principais modalidades, além de futebol, futsal, natação, ginástica e triatlo, o Louletano Desportos Clube, que está a celebrar o centenário, foi presenteado com uma chegada da Volta a Portugal a Loulé. Para tudo ser perfeito, falta uma vitória. A corrida já não visita a cidade desde 2003 (partida da segunda etapa) e a última ida ao Algarve (Albufeira) deu-se em 2018.

"Sonhamos com algo grande nessa chegada", admite a O JOGO o diretor desportivo, Américo Silva, ambicionando o triunfo com o sprinter Tomas Contte, responsável pelo único êxito do ano (Clássica de Santo Thyrso).

Os algarvios também tinham o sonho de chegar à sua cidade de amarelo, através de César Martingil, mas o corredor de Salvaterra de Magos não lucrou nas bonificações e ontem ficou à porta do pódio. Para ir à amarela precisaria agora de chegar isolado.

De qualquer forma, o Aviludo-Louletano-Loulé Concelho espera uma grande festa. "Somos terra de ciclismo. Era normal que se fizesse um esforço suplementar para que esta chegada se concretizasse. A nossa expectativa é que o final em Loulé tenha muita gente", partilha Américo Silva, que saira da Efapel (atual Glassdrive-Q8) em 2019 e, esta época, voltou ao ativo para dirigir os algarvios, sucedendo a Jorge Piedade.

"Enquanto ciclista, fui aliciado a correr pelo Louletano. Acabou por não se concretizar, porque fui para Espanha na altura. Depois, ainda fui emprestado para correr por uma equipa de Loulé [CC Loulé-Caixa Agrícola] a Volta a Portugal de 1988. Daí para cá houve várias hipóteses de me juntar ao Louletano. Aconteceu agora, o que, com todo este conjunto de objetivos do centenário, muito me agradou", conta, apostado em "levar esta equipa a um lugar que já teve, a curto/médio prazo". "É o meu sonho", reforça, sabendo que o Louletano, potência nacional na década de 1980, chegou dominar a Volta.