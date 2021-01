Louletano com estrela venezuelana: "Ainda não sei se pode ir ao pódio da Volta"

Vencedor da Volta ao Tachira assinou pelos algarvios, que apostaram no mercado sul-americano.

Com o ciclismo internacional reduzido a poucas corridas, a Volta ao Tachira, uma das principais corridas venezuelanas, teve este ano alguns olhares atentos. Embora duas equipas italianas e a colombiana Medellin, de Oscar Sevilla, defrontassem as débeis formações locais, o triunfo foi para Roniel Campos, talento local que assinou... pelo Louletano.

"Roniel é um trepador e foi mais rápido do que o Oscar Sevilla numa etapa e o mais forte a subir noutras. Espero que corresponda. Tem 27 anos e pode eventualmente andar bem em Portugal", diz-nos Jorge Piedade, diretor-desportivo dos algarvios, admitindo não conhecer o reforço ao ponto de poder dizer se "pode ir ao pódio de uma Volta a Portugal". "Tenho de trabalhar algum tempo com ele, mas tem potencial para a Volta, não é mau no contrarrelógio. Anda melhor nas montanhas mais duras. Com 1,70 metros, é fino e leve", explica.

Tendo perdido o espanhol Vicente Garcia de Mateos, líder durante sete anos, o Louletano fez uma curiosa aposta no mercado sul-americano, tendo o jovem sprinter argentino Tomas Contte, o chileno Carlos Oyarzún e o colombiano César Nicolás Paredes, este outra aposta. "Ficou nos dez primeiros Volta a San Juan [oitavo] e era o braço direto do Sevilla na Medellín", explica Piedade. Mas será Campos, depois de bisar na corrida de abertura de época, a despertar a maior curiosidade. "Acompanhei-o em provas internacionais e convidei-o para vir para cá. Estávamos falados em dezembro e vou inscrevê-lo agora", revela o técnico do Louletano, admitindo que o recente êxito pode levar outra equipa a contratá-lo.

Com a saída da Aviludo, a equipa algarvia "reduziu o orçamento, perdendo-se alguns corredores importantes", diz Piedade, que está "satisfeito com o plantel", mas desgostoso porque tinha "corridas lá fora e não se consegue pensar em nada". "Acho que só a partir de abril se começará a correr. Os estrangeiros virão nessa altura", completa.