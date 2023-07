Lotte Kopecky vence isolada e é a primeira líder da Volta a França feminina

Redação com Lusa

Kopecky, vice-campeã do mundo e "classicómana" de excelência, impôs-se ao cabo de 123,8 quilómetros com início e fim em Clermont-Ferrand, após 3:03.59 horas, graças a um solo de quase 10 quilómetros.

A ciclista belga Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) venceu este domingo a solo a primeira etapa da Volta a França feminina, na chegada a Clermont-Ferrand, e é a primeira líder da geral.

A campeã belga, que este ano já tinha vencido por 10 vezes, demorou menos 41 segundos do que uma companheira de equipa, a neerlandesa Lorena Wiebes, segunda, com Charlotte Kool (DSM-Firmenich), também dos Países Baixos, a fechar o pódio também a 41.

Na geral, este é o mesmo pódio, mas Kopecky lidera com 45 em relação à colega de equipa e 47 para Kool, num primeiro dia que já provocou diferenças significativas de tempo no pelotão da prova de oito etapas, a principal do calendário feminino a par da Volta a Itália.

Um grupo de outras candidatas e favoritas chegou entre os 41 e os 1.06 minutos de distância da vencedora, também líder dos pontos e da montanha. Só sobrou a juventude, para a francesa Cédrine Kerbaol (Certatizit-WNT).

Na segunda-feira, e já sem a "companhia" da corrida masculina, a segunda etapa do Tour liga Clermont-Ferrand a Mauriac em 151,7 quilómetros com cinco subidas categorizadas, a última das quais a coincidir com a meta.