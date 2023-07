Lorena Wiebes ganhou ao sprint terceira etapa do Giro feminino

Redação com Lusa

Competição só tem, até ao momento, vencedoras de etapas dos Países Baixos.

A terceira etapa da Volta a Itália feminina de ciclismo, disputada este domingo, entre Formigine e Modena, terminou com uma chegada em pelotão, com a neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx) a ser a mais forte no sprint.

Até agora, o Giro feminino só tem vencedoras de etapas dos Países Baixos - a primeira etapa foi anulada e a segunda foi para Annemiek van Vleuten (Movistar), que conservou a posse da camisola rosa, depois de ser 29.ª, com o mesmo tempo da vencedora.

A tirada, de 118,2 quilómetros, foi cumprida em 2:52.33 horas, com 118 corredoras a chegaram no pelotão, incluindo a portuguesa Maria Martins, da Fenix-Deceuninck, que foi 14.ª.

Beatriz Pereira (Bizkaia Durango) voltou a perder tempo, entrando num grupo mais atrasado, no 161.º lugar, a 9.18 minutos.

Na classificação geral, Van Vleuten comanda com 5:32.29, 49 segundos à frente da dinamarquesa Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-SUEZ).

Maria Martins é 150.ª, a 23.07, e Beatriz Pereira 155.ª, a 23.13.