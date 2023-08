Leangel Linarez vence primeira etapa da Volta a Portugal em Ourém

Venezuelano bateu ao sprint dois corredores da Caja Rural. Rafael Reis manteve a camisola amarela graças às bonificações nas metas volantes.

Leangel Linarez venceu esta quinta-feira a primeira etapa da 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta, dando à Tavfer-Mortágua a quarta vitória da temporada. Para o venezuelano foi o terceiro êxito da época. Rafel Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) manteve a camisola amarela.

A primeira etapa em linha da Volta, com 188,5 quilómetros maioritariamente planos, entre o Velódromo Nacional de Sangalhos, em Anadia, e Ourém, teve cedo a sua fuga, com Adrian Zuger (Bike AID), Bart Buijk (Universe Cycling Team), João Macedo e Diogo Narciso (Credibom/LA Alumínios/Marcos Car) e Rafael Lourenço (AP Hotels & Resorts/Tavira/Farense) a escaparem no primeiro quilómetro.

Do quinteto só os jovens Macedo e Narciso insistiram até ao fim, já passando isolados na meta volante de Vila Nova de Poiares (49,1 km), para apenas serem apanhados a 20 quilómetros do final. Diogo Narciso, segundo nas metas volantes de Ferreira do Zêzere (124,5 km) de Tomar (147,5 km), lucrava com as bonificações e ficava entretanto a nove segundos da camisola amarela de Rafael Reis.

A subida de Fátima, de terceira categoria e ao km 175,5 deu um abalo na corrida, com ataque de César Fonte (Rádio Popular-Paredes-Boavista) e o pelotão a perder muitas unidades.

Rafael Reis, que a meio da etapa tivera uma avaria e sofrera algum desgaste, chegou a atrasar-se, mas recolou e estava no pelotão que discutiu o sprint final, mantendo a camisola amarela devido a uma interessante estratégia: o palmelense foi terceiro em duas das metas volantes, somando dois segundos em bonificações que o mantiveram na frente.

Linarez, que partiu para etapa como 16.º, a 8 segundos de Reis, somou 10 ao vencer em Ourém, empatando em tempo com o homem da Glassdrive, mas sem chegar à amarela devido ao desempate nas décimas de segundo do prólogo.

Na sexta-feira, a segunda etapa liga Abrantes a Vila Franca de Xira, num total de 177,3 quilómetros, havendo três metas volantes (Torres Novas, Cartaxo e Arruda dos Vinhos), mais dois prémios de montanha (quarta categoria no Alto da Agruela e terceira em Carvalha).