Leangel Linarez: "Vamos tentar levar a amarela até à montanha"

Novo líder da Volta a Portugal revelou que a Taver-Ovos Matinados treinou os sprints em equipa e por isso leva dois triunfos.

Leangel Linarez, venezuelano de 26 anos, está a participar pela segunda vez na Volta a Portugal e já leva dois triunfos de etapa consecutivos, tendo vestido a camisola amarela em Vila Franca de Xira.

O corredor da Taver-Ovos Matinados-Mortágua passou a liderar com 7 segundos de vantagem para Daniel Babor (Caja Rural-RGA) e 10 para Rafael (Glassdrive-Q8), anterior líder. "Estou muito feliz com este triunfo. A verdade é que a minha equipa entrou forte na Volta e hoje correu muito bem. Tive de sofrer na última montanha para ficar com os da frente no final e depois os meus companheiros levaram-me à reta da meta da melhor maneira", comentou Linarez.

O segundo triunfo consecutivo, este graças a um soberbo lançamento do colega João Matias, tem uma explicação e o venezuelano revelou-a: "Na Taver-Ovos Matinados treinamos a equipa para estes finais e agora estamos a recolher os frutos disso. Estou feliz por ser o líder e amanhã tentaremos de novo estar na frente".

A meta da equipa, que apenas tenciona discutir etapas e não a geral final, está bem traçada. "A equipa veio para a Volta com muita ambição e agora vamos fazer tudo para levar a camisola amarela até à primeira etapa de montanha", contou Linarez.