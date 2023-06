Laporte volta a vencer e reforça liderança do Critério do Dauphiné

Ciclista francês alcançou o segundo triunfo em três dias.

O ciclista francês Christophe Laporte (Jumbo-Visma) venceu a terceira etapa do Critério do Dauphiné, reforçando a liderança da geral após conseguir o segundo triunfo em três dias.

Laporte, que tinha vencido a tirada inaugural, cumpriu os 194,1 quilómetros entre Monistrol-sur-Loire e Le Coteau em 4:43.28 horas, batendo ao sprint o irlandês Sam Bennett (BORA hansgrohe), segundo, e o neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla), terceiro.

Antes, o francês que já venceu em 2023 a Gent-Wevelgem e a Através da Flandres já tinha bonificado no último sprint intermédio, à frente do compatriota Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step).

Alaphilippe foi um dos azarados do dia, ao cair, mas acabou por recuperar posição no pelotão para chegar integrado no grupo, ficando a 11 segundos do líder, na segunda posição da geral. O equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) é terceiro, a 17 segundos.

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) teve novo dia em bom plano, acabando a tirada no 16.º posto após trabalhar no lançamento do italiano Matteo Trentin, quarto na meta.

Nelson Oliveira (Movistar), por seu lado, chegou a 2.55 minutos do pelotão, no 138.º posto.

O dia ficou ainda marcado por um ligeiro desvio no percurso traçado originalmente, devido a um protesto que barrou a estrada a 100 quilómetros.

Na quarta-feira, a quarta etapa apresenta um contrarrelógio individual entre Cours e Belmont-de-la-Loire, de 31,1 quilómetros e traçado ondulado.

