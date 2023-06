Laporte assume liderança do Critérium du Dauphiné, Oliveira em 60.º

Redação com Lusa

O francês Christophe Laporte (Jumbo-Visma) venceu este domingo a etapa inaugural do Critérium du Dauphiné, com partida e chegada a Chambon-sur-Lac, assumindo a liderança da corrida velocipédica francesa.

Laporte concluiu os 158 quilómetros em 03:43.30 horas, o mesmo registado pelos seus rivais no sprint, casos do italiano Matteo Trentin e do fugitivo belga Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Ao beneficiar das bonificações, Laporte lidera, com quatro segundos de vantagem sobre Trentin e seis sobre Herregodts, após a primeira das oito etapas da prova. A 10 segundos e na 24.ª posição segue o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vencedor da Volta a França.

O português Nelson Oliveira (Movistar) terminou a etapa no 60.º posto, a 22 segundos do vencedor, ocupando o mesmo posto na classificação geral, mas a 32 segundos, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) gastou mais 09.36 minutos e terminou no 102.º posto, seguindo na mesma posição, a 09.46.

Na segunda-feira, o pelotão da 75.ª edição do Critérium du Dauphiné enfrenta 167,3 quilómetros, entre Brassac-les-Mines e La Chaise-Dieu, numa viagem com quatro contagens para o prémio de montanha, duas de terceira categoria e outras tantas de quarta.