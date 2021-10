LA Alumínios confia nos jovens e mantém aposta em campeão europeu de pista

Rodrigo Caixas, campeão europeu de pista, Gonçalo Leaça e André Ramalho são trunfos

A LA Alumínios, equipa com patrocinador histórico, vai manter 11 ciclistas de 2021. Rodrigo Caixas, ouro nos Europeus de pista, em scratch, vai continuar na estrutura liderada pelos diretores Hernâni Brôco e José Nicolau, sendo um dos trunfos para ganhar ao sprint em pelotão ou em chegadas reduzidas, juntamente com Diogo Narciso e Francisco Marques, que dão o salto desde a Sicasal.

Para a montanha, e já sem Sérgio Paulinho, que acabou carreira, ficam Gonçalo Leaça e André Ramalho, continuando ainda João Medeiros, João Macedo e Alexandre Montez, este último a dividir o tempo entre o triatlo - foi vice-campeão europeu de sub-23 - e o ciclismo

Vão entrar Raúl Ribeiro, do Almodôvar, Sandro Teixeira, da Academia de Paredes, e Rúben Simão, atleta do Tavira. "Valor não nos falta. Podemos conseguir ótimos resultados com estes jovens. Olhamos às classificações secundárias e às da juventude. Sabemos que, para ganhar uma etapa na Volta a Portugal, devemos estar nas fugas", explica Hernâni Brôco a O JOGO, valorizando as sete vitórias de 2021, a maioria em provas de sub-23, aposta que quer manter.