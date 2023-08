Kuss, gregário do ano, vai também à Vuelta

Norte-americano trabalhou para as vitórias de Roglic no Giro e de Vingegaard na Volta a França e correrá a Volta a Espanha

Sepp Kuss é uma das figuras do ano no ciclismo, não pelas vitórias, mas pelo trabalho em prol dos líderes. O norte-americano foi determinante na proteção aos chefes da fila da Jumbo-Visma e encaminhou a Volta a Itália a favor de Primoz Roglic e a Volta a França a Jonas Vingegaard, mas o trabalho não se ficará por aí, pois foi incluído na equipa da Jumbo para a Vuelta, que arranca a 26 de agosto.

O trepador está a abraçar a terceira prova de três semanas no mesmo ano, o que tem sido incomum até em sprinters a lutar por etapas, quanto mais para homens que têm de estar ao serviço dos líderes. 14.º no Giro e 12.º no Tour, o natural de Durango vai estar ao serviço de Roglic e Vingegaard na procura de um feito inédito, de ver uma só equipa ganhar as três Grandes Voltas no ano. O projeto Sky tentou noutros tempos esse feito, mas ficou-se por Tour-Vuelta com Froome em 2017 e Giro-Tour com Froome e Thomas em 2018.

Diga-se que a Jumbo venceu a Vuelta de 2019, 2020 e 2021 com Roglic, o Tour de 2022 e 2023 com Vingegaard e o Giro com Roglic nesta época também. Em todas estas equipas estava Kuss como escudeiro dos líderes. "Roglic teve uma grande preparação. O Vingegaard teve o seu descanso após o Tour e dá bons sinais de forma. O objetivo é trazer a vermelha no final da Volta a Espanha. Temos corredores versáteis", disse o diretor desportivo Marc Reef, falando do plantel que tem várias locomotivas para controlar a corrida e também para poder somar um bom primeiro contrarrelógio coletivo. Kuss, Wilco Kelderman , Attila Valter, Jan Tratnik , Robert Gesink e Dylan van Baarle dão garantias aos dois líderes principais.