Júnior português Rafael Sousa sexto na prova de XCO do Europeu de BTT

O ciclista português Rafael Sousa foi sexto na prova de cross country olímpico (XCO) para juniores do Campeonato da Europa de BTT, que decorre em Anadia, com Beatriz Guerra a ser 21.ª em femininos.

O dinamarquês Withen Philipsen sagrou-se vencedor, depois de se isolar à entrada da terceira das sete voltas à pista de Tamengos (em Anadia, distrito de Aveiro), cortando a meta com 54 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o neerlandês Freek Bouten.

O terceiro, a 58 segundos do vencedor, foi o norueguês Sivert Ekroll, com Rafael Sousa a ser sexto, a 01.20 minutos. "Trabalhei para conseguir este resultado. Sonhava com um desempenho assim, mas não sabia se seria possível. Mas o apoio do público foi incrível. Sem este incentivo não teria conseguido", salientou o corredor nacional, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Entre os portugueses, Guilherme Barros foi 32.º, seguindo-se Tomás Gaspar (45.º), João Fonseca (47.º), Rodrigo Araújo (48.º), Lucas Ferreira (55.º), Duarte Galvão (58.º) e Eduardo Rodrigues (60.º).

Na prova feminina de juniores, Beatriz Guerra, júnior de primeiro ano, teve uma estreia auspiciosa em Campeonatos da Europa, chegando no 21.º lugar, a 05.26 minutos da vencedora, a italiana Valentina Corvi, que bateu a alemã Carla Hahn ao sprint. A austríaca Katrin Embacher fechou o pódio, a 14 segundos. "Foi uma corrida sempre 'à morte', não deu para descansar um momento que fosse. Sei que tenho de melhorar alguns pormenores, mas já penso nas próximas provas e em fazer melhor", disse Beatriz Guerra depois da prova.

O Campeonato da Europa de BTT termina no domingo, com as provas de sub-23 masculina e feminina, mas, hoje, o selecionador nacional estava satisfeito com os resultados. "Foi um dia bom para o BTT português. O sexto lugar num Campeonato da Europa é muito bom, mas mais relevante ainda foi o facto de o Rafael ter estado na discussão dos lugares de pódio. A Beatriz é uma corredora de primeiro ano e este foi o seu primeiro Campeonato da Europa. Fez uma boa corrida e é uma ciclista ainda com muita margem de evolução. Dá-nos muita esperança para o futuro", analisou Pedro Vigário.