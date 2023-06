Jumbo sai do ciclismo e deixa de patrocinar Max Verstappen

Apesar de garantir que serão cumpridos os compromissos salariais até 2024, esta decisão vai afetar, em especial, a formação que conquistou a última Volta a França com Jonas Vingegaard e a Volta a Itália com Primoz Rogli

A cadeia de supermercados Jumbo, a mais conhecida nos Países Baixos, anunciou que deixará de patrocinar a equipa de ciclismo Jumbo-Visma, a equipa de patinagem no gelo e ainda Max Verstappen, atual bicamopeão mundial de Fórmula 1.

Apesar de garantir que serão cumpridos os compromissos salariais até 2024, esta decisão vai afetar, em especial, a formação que conquistou a última Volta a França com Jonas Vingegaard e a Volta a Itália com Primoz Roglic. E que luta por todas as clássicas com Van Aert, tendo um orçamento anual a rondar os 30 M€.

É que estes três corredores têm contratos longos: o esloveno fecha a ligação em 2025, o belga em 2026 e Vingegaard em 2027. "Os patrocínios deram-nos uma enorme notoriedade da marca, mas gastamos 20 milhões de euros anualmente em patrocínios desportivos", afirmou o CEO Ton Van Veen.

No caso de Max Verstappen a importância será menor - mantém um pequeno patrocínio no capacete, mas a quem está ligado desde o início da carreira do piloto -, mas há que sempre lembrar o teto estabelecido para cada equipa, tendo aumentado o relevo de cada verba que seja anexa vinda das marcas.

Esta decisão deriva das perdas que o grupo registou após ter sido aberto um processo de investigação judicial a First Van Eerd por fraude fiscal.