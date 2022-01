Julian Alaphilippe vai disputar a Volta à Provença antes de quatro clássicas

Redação com Lusa

Ciclista francês, dono do título mundial da modalidade, irá pedalar, depois, nas Ardenas, nas Strade Bianche e Milão-Sanremo, na Volta à Flandres e, por fim, na La Flèche Wallonne

O campeão do mundo de fundoJulian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), revelou, esta segunda-feira, que começará a temporada na Provença antes de atacar as clássicas, com o belga Remco Evenepoel a regressar à Volta ao Algarve.

Alaphilippe começará na Volta à Provença em 10 de fevereiro, de olhos postos nas clássicas das Ardenas, nas italianas Strade Bianche e Milão-Sanremo, na Volta à Flandres e na La Flèche Wallonne, que já venceu três vezes.

A confirmação foi dada durante uma conferência de imprensa da equipa do francês, organizada por via telemática a partir de Espanha, onde estão concentrados.

A Liège-Bastogne-Liège, um dos cinco Monumentos e prova em que já foi segundo duas vezes, também é um objetivo para o bicampeão mundial na primeira fase da época.

O colega de equipa Evenepoel vai encontrar-se com o francês no Tirreno-Adriático, em março, mas antes vai correr a Volta ao Algarve, a partir de 16 de fevereiro, uma prova que venceu em 2020.

O belga correu a Volta a Itália em 2021, uma estreia em grandes Voltas marcada pelo seu abandono e pela polémica com o então colega de equipa João Almeida, que viria a ser sexto, mas este ano planeia competir na Volta a Espanha, em agosto e setembro.