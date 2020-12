Julian Alaphilippe é desejado e pode custar cinco milhões por ano

Franceses da AG2R Citroën querem o campeão mundial para atacar o Tour e este pode custar cinco milhões/ano.

Julian Alaphilippe, corredor da Deceuninck-QuickStep, com contrato até 2021, é o principal alvo da AG2R Citroën, interesse que o diretor desportivo Vincent Lavenu admitiu. "Ele é um ciclista de quem as pessoas gostam muito, um dos melhores do mundo. E com um parceiro como a Citroën não há motivo para não tentar. Mas há tempo para isso", afirmou Lavenu, que perdeu Romain Bardet para a Team DSM e contratou Greg Van Avermaet, Bob Jungels, Ben O"Connor e Lillian Calmejan, mas não tem ninguém para atacar a Volta a França.

Apesar de Alaphilippe ter ainda vínculo com a Deceuninck, podendo anunciar novo contrato só a partir do fim de julho, as conversas informais podem avançar. A AGD2R, terá, em 2021, um orçamento de 23 milhões de euros e ter Alaphilippe pode custar cinco milhões/ano. O negócio terá pernas para andar, já que o Tour é o grande sonho do campeão mundial. "As duas corridas que sempre me fizeram sonhar foram o Mundial e o Tour", referiu o gaulês.