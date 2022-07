José Neves: "Os meus colegas vão estar comigo até ao último metro deste Grande Prémio"

Pormenor da camisola de José Neves no GP Douro Internacional

José Neves é o único corredor da W52-FC Porto que se mantém em prova no Grande Prémio Douro Internacional, partindo para a última etapa de amarelo, com 15 segundos de vantagem sobre António Carvalho (Glassdrive-Q8). No contarrelógio de sábado, em Resende, não esqueceu os companheiros.

Camisola amarela com assinaturas dos colegas: "Estão aqui todas as assinaturas dos meus colegas presentes neste Grande Prémio para saberem que vão estar comigo até ao último metro."

Contrarrelógio: "As sensações foram boas, mas não foram as que esperava. Queria muito mais, queria estar na discussão, mas não foi possível. Ia-me a sentir bem, mas não foi o suficiente para aumentar a diferença."

Última etapa: "Ainda não pensei muito sobre o dia de amanhã. Vou para a estrada para dignificar a camisola do W52-FC Porto."