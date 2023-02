José Azevedo e o bom desempenho da Efapel no Algarve: "Importante foi a atitude"

Com Joaquim Silva em 32.º, a Efapel de José Azevedo foi a melhor equipa nacional no Algarve, mas o técnico valoriza a evolução e diz que há mais portugueses com valor para o World Tour

O 32.º lugar de Joaquim Silva na geral individual e a 13.ª posição da Efapel por equipas - à frente de quatro estrangeiras de escalão superior - foram os melhores resultados do pelotão nacional na Volta ao Algarve. Boas notícias para a equipa dirigida por José Azevedo, mas posições inferiores às dos últimos anos na mais internacional das provas portuguesas. "Estou satisfeito pela atitude, pela forma como a equipa se comportou, sendo digna e combativa, não por ser a melhor nacional. Esse nunca será um objetivo", diz o diretor-desportivo a O JOGO.

"Será este o máximo das nossas equipas?", interroga-se o técnico, dando uma explicação: "O que se notou foi sobretudo a grande diferença de ritmo. Nós chegamos ao Algarve tendo dois dias de corrida, o que nos prejudica, e a isso soma-se a falta de contactos internacionais. Alguns ciclistas diziam que se andou muito, mas as equipas World Tour correm sempre assim. É essa competição no nível mais elevado que falta aos nossos corredores para terem mais "endurance", porque em Portugal há gente com qualidade", comenta Azevedo.

O diretor-desportivo revela ainda como foi a sua abordagem à Algarvia: "Aos meus ciclistas digo sempre que vamos pelo melhor resultado possível. No Algarve estamos frente aos melhores do mundo, mas é essa a filosofia. Digo-lhes que têm valor para se baterem com os estrangeiros, que os corredores não se medem pela camisola que vestem. Se a Efapel tivesse a oportunidade de fazer um calendário internacional, alguns iriam provar estar à altura".

Azevedo diz que encara "2023 como um ano de viragem no ciclismo nacional", daí que não faça "comparações com o passado", nem com os resultados no top 10 da W52-FC Porto. "Só olho ao potencial da minha equipa. E posso dizer que alguns, com oportunidades, teriam valor para o World Tour. Mostrá-lo só depende de mais contactos internacionais", completa.

O melhor ciclista do pelotão português foi Joaquim Silva, o que não surpreendeu o seu técnico. "O Joaquim Silva é dos melhores corredores portugueses. Não é por se motivar perante os estrangeiros que tem bons resultados nestas provas, é porque quando a exigência se torna superior a sua qualidade se nota melhor", considerou José Azevedo sobre o penafidelense habituado a brilhar em corridas internacionais. No Algarve, realça, até teria feito melhor do que 32.º, "mas teve um momento menos bom na primeira passagem pelo Malhão e foi penalizado por isso".