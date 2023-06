Jornada Mundial da Juventude adia Volta a Portugal feminina

Eventos de ciclismo na via pública vão estar proibidos entre 24 de julho e 8 de agosto. Como tal, a Volta a Portugal feminina passa a decorrer entre 13 e 17 de setembro.

Os eventos de ciclismo na via pública vão estar proibidos entre 24 de julho e 8 de agosto, devido à realização, em Portugal, da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), informou esta quinta-feira a federação portuguesa da modalidade.

"A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) foi informada pela Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da Guarda Nacional Republicana que não será possível realizar eventos de ciclismo na via pública entre 24 de julho e 8 de agosto, devido à realização, em Portugal, da JMJ", lê-se no sítio do organismo velocipédico.

Por isso, a terceira Volta a Portugal feminina, que estava prevista para estes dias, foi reagendada para entre 13 e 17 de setembro.

A edição de 2023 da JMJ vai contar com a presença do Papa Francisco, que estará em Portugal entre 2 e 6 de agosto. Este é o maior evento da Igreja Católica, que fora adiado um ano devido à pandemia de covid-19. São esperadas perto de 1,5 milhões de pessoas nas celebrações.