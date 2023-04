Joaquim Silva mantém a forma do Grande Prémio O JOGO

Segundo classificado na prova portuguesa foi 11.º na dura etapa da Volta às Astúrias

Joaquim Silva está em grande momento de forma. Depois de ter sido segundo classificado no Grande Prémio O JOGO - atrás de Mauricio Moreira (Glassdrive) - rumou à Volta às Astúrias e respondeu com o ritmo certo no Alto del Acebo para lutar por um top-10 na geral individual.

O trepador terminaria no 11.º lugar, entrando no grupo que lutava pelo quarto posto na etapa, e ficou satisfeito. "Senti-me bastante bem. A equipa esteve do meu lado para o melhor resultado possível e, depois de ter passado dificuldades na primeira subida, encontrei-me na segunda. Consegui entrar num grupo importante, já muito restrito. Não havia pernas para fazer melhor. Na descida ainda queria fazer um bom sprint, mas perdi algum posicionamento por falta de frescura. Tenho de estar muito contente pelo resultado", disse a O JOGO após terminar a segunda etapa da prova espanhola.

Agora, em nono lugar da geral, a 48s de Lorenzo Fortunato, da EOLO-Kometa, espera uma tirada final complicada. "É uma etapa dura, com uma subida complicada nos últimos 20 km, com rampas nos 9% de inclinação. Podem fazer-se algumas diferenças, mas há depois 16 km para a meta depois. Vamos tentar estar com os melhores", prometeu.

Não esqueceu o agradecimento à Efapel. "Devo mesmo um agradecimento a toda a equipa, porque têm sido todos muito importantes. É uma ressalva que quero fazer. Já tinham estado ao meu lado no Grande Prémio O JOGO e apoiaram-me nestas etapas nas Astúrias a todos os momentos", terminou.