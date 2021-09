Joaquim Silva e o regresso aos triunfos: "O 'chefe' Silva deu-me um empurrãozinho"

Camisola amarela do Grande Prémio JN fez finalmente a dedicatória sentida ao falecido Pedro Silva, que dirigia a Tavfer-Meadinsot-Mortágua

Joaquim Silva, penafidelense de 29 anos, é um dos melhores corredores portugueses, mas procurava uma vitória desde 2014. Conseguiu-a no 30.º Grande Prémio JN, precisamente um mês depois de o fundador e presidente do clube da sua equipa, a Tavfer-Meadinsot-Mortágua, ter falecido. Foi com emoção que o camisola amarela falou de Pedro Silva.

Significado do triunfo na 1.ª etapa do Grande Prémio JN

"Foi uma vitória muito emotiva e que perseguia há vários anos. Conseguir ganhar depois de o nosso 'chefe' Pedro Silva ter falecido era algo que procurava, queria dedicar-lhe uma vitória, por tudo o que ele fez por esta equipa. No último quilómetro só pensava nele. As forças eram poucas, mas ele deu-me um empurrãozinho para eu ser primeiro".

Fuga no momento certo

"Sabíamos que a corrida seria muito atacada, por ser uma etapa pequena e o 'crono' da manhã ter deixado os tempos muito próximos. A W52-FC Porto e a Efapel atacaram muito e criou-se um grupo de 24 elementos, onde da minha equipa só estava eu. Depois, foi arriscar. Sabia que eles iam sprintar para o último prémio de montanha. Achei que devia tentar a sorte, arranquei, ganhei uns metros e arrisquei numa descida perigosa, ganhando 30 segundos. Faltavam 25 quilómetros e foi à morte até Gaia. Tentava rolar acima do que conseguia e cheguei com vantagem suficiente".

Saber resistir... ao furo

"Andei muito tempo com uma vantagem pelos 25 segundos e pensei que não ia chegar. A equipa animou-me pelo rádio. Disseram-me que este final era muito rápido e dei tudo. Até tive tempo para furar... Foi antes da penúltima rotunda, a uns dois quilómetros da meta. Tive de fazer a última rotunda com cautela para não cair e felizmente a roda aguentou até final".

Jejum de vitórias

"Há vários anos que não ganhava. Tenho procurado muito, ando sempre na frente, mas faltava o primeiro lugar. Os últimos três anos foram muito difíceis para mim. Tinha uma bactéria no estômago que me estava a abater. Não sabia o que tinha. Pensava que eram gastroenterites, mas o ano passado, com a ajuda do médico da equipa, conseguimos descobrir a bactéria e ela foi estabilizada. Percebe-se agora a diferença: o meu pior resultado deste ano é o 19.º da Volta a Portugal".

Defesa da camisola amarela

"Temos uma equipa forte, estamos motivados com a boa época e vamos tentar manter a camisola amarela. Temos uma força extra do nosso 'chefe' e vamos tentar tudo. Por que não ganhar a corrida? Sabemos que é difícil, mas tentaremos. Temos feito uma época extraordinária. Muitos diziam que não seríamos capazes de andar na frente e estivemos na frente em todas as corridas. O 'chefe' Silva, esteja onde estiver, estará muito orgulhoso de nós".