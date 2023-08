Volta a Portugal: João Matias vence etapa em Loulé e Rafael Reis recupera amarela

Tavfer-Ovos Matinados continua a fazer uma corrida de sonho e, apesar de perder a liderança de Leangel Linarez, somou o terceiro triunfo consecutivo

João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) venceu este sábado a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, entre Sines e Loulé, oferecendo a terceira vitória seguida à formação de Mortágua.

Nos dias anteriores, o barcelense tinha lançado o colega Leangel Linarez para a vitória em Ourém e em Vila Franca de Xira, tendo agora o seu momento no regresso da Grandíssima ao Algarve.

Matias compensou a quebra de Linarez durante a última subida. O camisola amarela ficou para trás, não discutindo o sprint, devolvendo a liderança a Rafael Reis (Glassdrive-Q8), que chegou com o grande grupo. O checo Daniel Babor, da Caja Rural-RGA, era segundo da geral mas também se atrasou.

Discutida sob elevadas temperaturas, a tirada ficou marcada por uma fuga de Wesley Mol (Bike AID), Lars Quaedvlieg (Universe Cycling Team) e Nuno Meireles (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), que atingiu diferenças que ainda não tinham sido registadas nesta Volta: mais de dez minutos.

A cerca de 70 quilómetros do fim, a Caja Rural, que queria a custo dar uma vitória a Daniel Babor, assumiu a dianteira do pelotão, impondo um elevado ritmo que gerou um corte e uma diminuição drástica das diferenças para a dianteira, percebendo-se que uma chegada ao sprint iria acontecer como previsto.

Nos instantes finais ainda houve ataques de Meireles (Aviludo-Louletano), Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO) e Luís Mendonça (Glassdrive-Q8), mas, no cair do pano, João Matias fez as vezes de Linarez e arrancou imparável.

Foi o terceiro triunfo do velocista de Barcelos na Volta, pois Matias tinha erguido os braços por duas vezes no ano passado.