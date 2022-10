João Matias: "O lugar que o selecionador me propôs foi o 16º lugar. Eu tinha falado de um top-10"

João Matias queria mais mas está "de consciência tranquila" com 16.º no omnium dos Mundiais de pista

João Matias disse estar "de consciência tranquila" com o 16.º lugar no omnium dos Mundiais de ciclismo de pista, em Saint-Quentin-en-Yvelines, em França, ainda que procurasse uma posição final próxima do top-10.

"O lugar que o selecionador me propôs foi o 16.º. Eu tinha falado de um top-10, sou ambicioso e trabalho para mais, mas o lugar que me foi proposto está feito, saio de consciência tranquila", resumiu o corredor.

Na disciplina do programa olímpico em que Maria Martins foi bronze, na sexta-feira, o corredor de 31 anos natural de Barcelos somou um total de 39 pontos, fruto das prestações nas corridas de scratch, tempo, eliminação e pontos.

Num concurso vencido pelo britânico Ethan Hayter, que revalidou o título mundial, o português esteve discreto sobretudo na primeira metade, "compensando" com prestações mais sólidas nas últimas duas provas.

Depois do 19.º registo no scratch, a corrida de tempo correu ainda pior, com o 21.º posto, mas depois esteve melhor e conseguiu o nono lugar na eliminação, de que saiu por poucos centímetros, e, nos pontos, logrou uma prova de grande nível.

Além de nunca ter sofrido uma volta de avanço pelo pelotão, esteve quase sempre perto dos favoritos e uma movimentação, já no final, permitiu-lhe vencer o "sprint" final, amealhando mais 10 pontos.

A corrida acabou por ter um "golpe de teatro" na última volta, em que o francês Benjamin Thomas consumou uma volta de avanço, para amealhar 20 pontos e "saltar" para segundo, acabando na prata à frente do neozelandês Aaron Gate, bronze.

Depois de um arranque "muito complicado", em que sentiu "um pouco de falta de ar" e poderá ter acusado "a falta de competição", desde o final de agosto, as sensações de João Matias "foram melhorando".

"Estou longe de casa, num momento tão importante para a minha vida. Tenho de fazer por valer a pena. Hoje, pensei muito no meu filho [nascido há mês e meio], na minha esposa. Acabei por me conseguir motivar, fiz nono na eliminação, subi muitos lugares, e nos pontos poupei-me para no fim atacar", afirmou.