João Matias, líder da Volta: "Quem fez a capa do livro da Volta deste ano, parece que estava a adivinhar"

Declarações do líder da geral, João Matias, no final da quarta etapa da 84.ª Volta a Portugal em bicicleta, disputada entre Estremoz e Castelo Branco, num total de 184,5 quilómetros

Felicidade: "É um momento especial. Quem fez aí a capa do livro da Volta deste ano e meteu a foto do ano passado, comigo a vencer aqui em Castelo Branco com a camisola amarela, parece que estava a adivinhar. Eu não adivinhava, mas sabia que era possível. Nunca baixei os braços, a minha equipa nunca baixou os braços. É um sonho concretizado. Já não sou um menino, mas os sonhos são para ser cumpridos, seja quando seja, por isso estou superfeliz, estou super orgulhoso."

Dona Leonor Silva e do Xavier Silva: "Uma palavra enorme, um abraço para todos os meus companheiros da equipa, para todo o staff. Todos os dias falamos dos ciclistas, falamos do Gustavo Veloso e hoje tenho de me lembrar da dona Leonor Silva e do Xavier Silva [donos da equipa], porque mantêm este projeto de pé. A dona Leonor, hoje aqui na meta, deu-me um abraço, disse-me "João já sabes que este sítio de Castelo Branco é especial para mim". No ano passado, mandou-me uma mensagem na minha primeira vitória de etapas da Volta a Portugal, porque era um momento especial para ela, pois o Pedro Silva [fundador da equipa] venceu aqui ao sprint e eu venci aqui ao sprint o ano passado. Hoje, visto aqui a camisola amarela. Acho que tem de ser um dia histórico para toda a gente de Mortágua, para todos os apoiantes da equipa."

A Serra da Estrela: "Estou completamente sem palavras e ainda estou a tentar processar que amanhã [segunda-feira] vou subir a Serra da Estrela com a camisola amarela. A Serra da Estrela troca um bocado as coisas por eu ser sprinter e a Serra da Estrela ser a subir, mas para mim é um sítio muito especial. Os meus pais dizem que eu fui feito na Serra da Estrela, o meu pai é da Serra da Estrela e eu sou um filho da serra e tenho muitos amigos na Serra [...]. Acho que vai ser arrepiante."

Cumprido: "O objetivo está cumprido [da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua]. Dissemos no primeiro dia em que vencemos a etapa com o Leangel [Linarez], que a Volta estava feita e os dias que se seguiram têm sido dias de sonho, tudo tem sido acréscimo, mas um acréscimo espetacular. Amanhã, não contem comigo a defender a liderança no alto da Torre, acho eu... Não, tenho certeza, seria muito mau para o ciclismo [ri-se]."

Desfrutar: "Amanhã, vou desfrutar de cada quilómetro que vou fazer, porque sou o líder da Volta a Portugal. Ainda não deu tempo [para olhar para a camisola], mas certamente vou chegar ao quarto, vou ficar a olhar para ela a noite toda. Espero conseguir dormir para amanhã conseguir levantar-me e ter as forças necessárias para chegar ao alto da Torre. Para eles [mulher e filho], é a maior dedicatória, porque são eles que sofrem para eu estar aqui de camisola amarela, para estar aqui nas melhores condições".