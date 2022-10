João Matias foi 16.º classificado no omnium dos Mundiais de pista

João Matias foi hoje 16.º classificado no concurso olímpico do omnium, vencido pelo britânico Ethan Hayter, dos Mundiais de ciclismo de pista, a decorrer até domingo em Saint-Quentin-en-Yvelines, em França.

Na disciplina do programa olímpico em que Maria Martins foi bronze, na sexta-feira, o corredor de 31 anos natural de Barcelos somou um total de 39 pontos, fruto das prestações nas corridas de scratch, tempo, eliminação e pontos.

Depois do 19.º registo no scratch, a corrida de tempo correu ainda pior, com o 21.º posto, recuperando na segunda metade da prova, fruto de um nono lugar na eliminação e, nos pontos, de uma prestação entre os melhores.

Além de nunca ter sofrido uma volta de avanço pelo pelotão, esteve quase sempre perto dos favoritos e uma movimentação, já no final, permitiu-lhe vencer o "sprint" final, amealhando mais 10 pontos.

Ethan Hayter, de 24 anos, somou o quarto ouro em Mundiais, o segundo nesta edição e também o segundo seguido no omnium, com um total de 147 pontos, batendo o francês Benjamin Thomas, segundo com 127 "selados" na última volta da última corrida, e o neozelandês Aaron Gate, terceiro com 118.

Matias volta a competir no domingo, último dia de competição, na prova de eliminação, de que foi vice-campeão da Europa em 2021, no Velódromo de Grenchen, na Suíça.

Já em Saint-Quentin-en-Yvelines, foi 15.º na corrida por pontos.

Portugal está representado em Saint-Quentin-en-Yvelines por Ivo Oliveira, bronze na perseguição individual neste campeonato, Rui Oliveira, João Matias, Maria Martins, bronze no omnium, e Daniela Campos, num Campeonato do Mundo que termina domingo no mesmo velódromo que vai acolher a especialidade nos Jogos Olímpicos Paris'2024.