João Matias fez entorse no pulso e abandonou a Volta a Castela e Leão

Ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua garante que vai participar na Volta a Portugal

João Matias, ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, abandonou a Volta a Castela e Leão. O corredor português caiu na primeira etapa, a meros 7 km da meta, e, por precaução, acabou por não alinhar na segunda etapa.

O atleta contraiu uma entorse no pulso direito, que lhe limita os movimentos no guiador da bicicleta, e que será necessário debelar com descanso. Ainda assim, a presença na Volta a Portugal, que arranca a 9 de agosto, não está em risco. "Nada que me impeça de continuar a preparação para o principal objetivo do ano, a Volta a Portugal", escreveu nas redes sociais o atleta.

Será importante para a Tavfer contar com Matias, um sprinter com capacidade para discutir várias etapas na prova. O ano passado levou duas tiradas, em Castelo Branco e Viseu, terminando no segundo lugar da classificação por pontos.