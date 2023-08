João Matias de amarelo: "Sinto-me mais fresco do que nunca"

Matias de amarelo no pódio

Ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua assume a liderança da geral da Volta pela primeira vez na carreira, subindo à Torre de amarelo esta segunda-feira.

João Matias é o novo camisola amarela da Volta a Portugal em bicicleta, depois de ser terceiro na quarta etapa, entre Estremoz e Castelo Branco, prometendo "saborear cada quilómetro" de segunda-feira, dia de subida à Torre.

"Amanhã é o dia da Serra da Estrela, um sítio especial para mim. Ainda estou a tentar processar que amanhã vou subir a serra com a amarela vestida. É um trabalho imenso que tenho vindo a desenvolver nos últimos anos. São quase 25 anos de carreira. Sinto-me mais fresco do que nunca. Hoje só queria dar um abraço àquelas pessoas especiais, à minha família, ao meu filhote, à minha mulher. Sem eles isto não seria possível", afirmou o ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua à RTP.

Pela segunda vez esta edição, a formação beirã vai vestir a camisola da liderança, dirigindo-se Matias a Xavier Silva e Leonor Silva, que "têm aguentado este projeto". "É o projeto do Pedro Silva, que está lá em cima a ver-nos. Ainda há bocado ela me dizia que era um sítio especial para ela. É o sítio onde Pedro Silva ganhou, onde eu venci no ano passado e hoje visto aqui de amarelo", completou.