João Matias após triunfo em Loulé: "Foi com mais coração do que com pernas que cheguei aqui"

Corredor da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua elogiou o diretor Gustavo Veloso e deixou um desafio a Leangel Linarez para domingo. De qualquer forma, para o barcelense, a Volta da equipa "está mais do que feita"

João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) mal encontrava palavras para descrever a sensação de vencer a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, na chegada a Loulé.

O barcelense, que agradeceu à equipa e à família, destacou a importância do diretor desportivo Gustavo Veloso para explicar a campanha de sonho da formação fundada por Pedro Silva em 1999.

"Sabe o valor que tem na equipa e sabe motivar-nos. Nos últimos dois dias, viu o trabalho de equipa e o que eu fiz para o Leangel. O Gustavo deixa-me um bocado aquela obrigação de tomar algumas decisões em cima da bicicleta. Hoje não era para tomar a decisão de ser eu a sprintar, mas a partir do momento em que o Leangel ficou para trás, apertei e foi com mais coração do que com pernas que cheguei aqui. Só queria mostrar que o meu valor está cá", disse à RTP.

Para Matias, a Volta da equipa de Mortágua está "mais do que feita". "O que vier nos próximos dias é acréscimo. A partir da Serra, vamos fazer tudo pelos nossos companheiros, que nos trazem num sofá todo o dia", assegurou.

Ainda assim, deu o mote para este domingo, quando a Caravana for de Estremoz a Castelo Branco. "Levo três vitórias na Volta a Portugal, ele leva duas. Tem de empatar ele [risos]", disse, dirigindo-se ao venezuelano Linarez, que estava ao lado e considerou o triunfo do companheiro "merecido".