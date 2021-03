João Marques fica em quarto lugar no primeiro dia do Europeu de ciclismo para surdos

Ciclista português, natural de Torres Vedras, foi superado na corrida com o atleta russo Nikolai Dittenbir pela medalha de bronze. Prova prosseguirá com contrarrelógio individual

O português João Marques ficou, esta terça-feira, perto da atribuição de medalhas no primeiro dia do Europeu de ciclismo de estrada para pessoas surdas, ao ser quarto classificado na prova de velocidade, em Alanya, na Turquia.

Na primeira corrida, que se tratou de um prova individual para obter um tempo e, assim, configurar os "frente a frente" que caracterizam a prova de velocidade também na pista, o luso, natural de Torres Vedras, conseguiu obter o quarto melhor tempo.

João Marques eliminou o turco Can Kilic a seguir, antes de perder com o russo e novo campeão europeu Ilya Gutenev nas meias-finais, e cedeu, por fim, na corrida pela medalha de bronze com outro atleta da Rússia, Nikolai Dittenbir.

João Marques vai continuar em prova para os 35,8 quilómetros do contrarrelógio individual, com uma subida longa a meio de um traçado plano, antes de competir na prova de critério na quinta-feira e no fundo no domingo.