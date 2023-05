João Almeida: "Vamos ver o que acontece na etapa. Se Roglic atacar..."

Declarações do ciclista português antes da etapa 18 do Giro.

Esta quinta-feira, a 18.ª etapa do Giro retoma o caminho da alta montanha com a chegada em alto a Val di Zoldo, após 161 quilómetros iniciados em Oderzo. João Almeida, segundo classificado da geral individual, mostrou-se cauteloso antes do arranque da tirada.

"É a primeira de três etapas difíceis, se calhar vamos ser conservadores. Vamos ver o que os outros fazem e se tivermos alguma oportunidade, vamos aproveitar. Vamos ver como acontece a etapa, a fuga. Estou numa boa posição, perto do Geraint [Thomas], o Primoz [Roglic] é que tem de ganhar tempo. Talvez possa relaxar um pouco e ver como as coisas correm.", afirmou.



"Se Primoz vai atacar? Não, por causa de amanhã. Mas se ele atacar não ficarei surpreendido, temos de estar, e estaremos, atentos", disse ainda o ciclista da UAE Emirates.

Almeida segue a 18 segundos do britânico Geraint Thomas (INEOS) após ter vencido a 16.ª etapa, na terça-feira, com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) em terceiro, a 29. Esta é a primeira de duas etapas em linha de alta montanha antes da cronoescalada de sábado, decisiva para encontrar o vencedor que no domingo será coroado no Coliseu de Roma.