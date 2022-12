João Almeida vai estar na Volta ao Algarve de 2023

O ciclista da UAE Emirates vai mesmo ser o líder da estrutura da UAE Emirates

João Almeida, sabe O JOGO, vai estar presente na próxima Volta ao Algarve, com começo a 15 de fevereiro.

O ciclista da UAE Emirates vai mesmo ser o líder da estrutura e procurar disputar o pódio da prova, tendo o habitual contrarrelógio longo a seu lado nessa ambição. O corredor de 24 anos foi nono em 2020, na única presença na competição, trabalhando, de modo hercúleo, para ajudar Remco Evenepoel a ganhar a geral individual, ainda com a dupla na Quick-Step.

Tal como O JOGO noticiou, Pogacar não vai marcar presença no Algarve, esloveno que já venceu a corrida, mas tanto a Jumbo-Visma e a Ineos estarão na competição de cinco dias, como o nosso jornal antecipara.

A Jumbo ganhou em 2017 com Roglic, esloveno que está num processo de recuperação à cirurgia ao ombro direito e que deve começar a época mais tarde. A Ineos, que ganhou quatro vezes a prova, trará homens de clássicas. A EF Education-EasyPost , a Alpecin-Deceuninck , a BORA-hansgrohe, a Groupama-FDJ , a Intermarché-Circus-Wanty, com Rui Costa nos inscritos, a Arkéa Samsic e a DSM são as restantes equipas de World Tour.