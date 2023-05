João Almeida triunfa na 16.ª etapa do Giro e sobe a segundo lugar da geral

Ciclista português atacou na montanha, venceu Geraint Thomas ao sprint e conseguiu subida na geral

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu esta terça-feira a 16.ª etapa da Volta a Itália, no alto do Monte Bondone, subindo a segundo da geral individual atrás do britânico Geraint Thomas (INEOS).

Almeida, de 24 anos, impôs-se a Thomas no final dos 203 quilómetros entre Sabbio Chiese e Monte Bondone, com os dois a cortarem a meta após 5:53.27 horas. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) foi o terceiro, a 25 segundos.

Nas contas da geral, o português, que já liderava a juventude, subiu a segundo, a 18 segundos do britânico da INEOS, que recuperou a camisola rosa, enquanto Roglic é terceiro, a 29.

João Almeida é assim o terceiro português a vencer uma etapa no Giro, depois de Rúben Guerreiro, em 2020, e Acácio da Silva, em 1985.

Top 10 da geral:

1.º Geraint Thomas Ineos 67:32.35

2.º João Almeida Emirates a 18 segundos

3.º Primoz Roglic Jumbo a 29 segundos

4.º Damiano Caruso Bahrain a 2.50

5.º Eddie Dunbar Jayco a 3.03

6.º Lennard Kamna Bora a 3.20

7.º Bruno Armirail Groupama a 3.22

8.º Andreas Leknessund DSM a 3.30

9.º Thymen Arensman Ineos a 4.09

10º Laurens De Plus Ineos a 4.32