João Almeida testa positivo à covid-19 e abandona o Giro

Ciclista português da UAE Team Emirates ocupava o quarto lugar da gera individual. Deixa o Giro de Itália após testar positivo à covid-19.

Acabou o Giro de Itália para João Almeida. O corredor de A-dos-Francos, Caldas da Rainha, testou positivo à covid-19 e foi forçado a abandonar a prova, quando faltavam quatro dias de corrida.

O ciclista português (UAE Team Emirates) ocupada o quarto lugar da classificação geral individual. Ontem, perdeu o terceiro posto para Mikel Landa, na 17.ª etapa, e admitiu que não se sentiu bem durante o dia.

"Desde o início da etapa que não me sentia bem, não estava 100% recuperado de ontem. Foi uma etapa muito difícil e soube imediatamente que minhas pernas não estavam em níveis normais", revelou no final do dia.

"Só não sabia se só eu me sentia assim ou todos os outros também", disse.