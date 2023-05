João Almeida testa a condição no Lago Laceno

Corredor da UAE Emirates caiu na terceira etapa do Giro e foi examinado. Apesar de não ter lesões graves, parte com algumas reservas para o primeiro final em alto desta edição esta terça-feira. Tem feridas no cotovelo, joelho e anca.

João Almeida foi ao chão na etapa 3 do Giro. A perto de 15 km do fim da etapa, e depois de os ciclistas superarem duas subidas, o português da UAE Emirates sofreu uma queda.

Naquela fase o atleta estava em descida, por estradas sinuosas e molhadas, e ficou então abrasado no corpo. Não se percebeu imediatamente o que acontecera ao português, que assinalou ter um problema na bicicleta. Só que não se tratava apenas de uma avaria mecânica e rapidamente a UAE Emirates colocou praticamente toda a equipa à espera do líder, de modo a recolocá-lo no pelotão.

O português foi examinado, está ciente de que terá uma noite difícil hoje face às marcas no corpo, e vai entrar com algumas reservas no quarto dia de prova. Tem ferimentos no cotovelo, joelho e anca, tudo no lado esquerdo. Sabe-se que as mazelas físicas é uma condicionante importante na bicicleta, ainda para mais tendo em conta que na etapa 4 os favoritos serão chamados a intervir para o primeiro final em alto desta edição no Lago Laceno. Portanto, a ordem é esperar para ver e avaliar, em cima da bicicleta, se estão reunidas as condições para estar com os melhores na fase decisiva da quarta etapa. Os exames não revelaram quaisquer fraturas do ciclista luso, líder da UAE da prova.

"Quero tentar recuperar da queda e manter o meu nível", antecipou hoje João Almeida, já refeito do 'susto' em Melfi, num dia que "não foi perfeito". Vincou que "sem a equipa não teria conseguido reentrar no pelotão."

João Almeida reentrou no grupo, mas não teve forma de lutar com Evenepoel (Soudal-Quick Step) nem com Roglic (Jumbo-Visma) por segundos de bonificação. Ainda assim, subiu a segundo classificado da geral individual porque Filippo Ganna (Ineos) atrasou-se. O português entra no quarto dia a 32 segundos de Evenepoel.

Na meta da terceira etapa, Michael Matthews, da Jayco AlUla, ganhou ao sprint.