João Almeida termina oitava etapa do Giro na 68.ª posição e cai para oitavo na geral

Redação com Lusa

Belga Thomas De Gendt foi o grande vencedor do dia, quase dez anos depois da última conquista

João Almeida (UAE Emirates) terminou este sábado a oitava etapa da Volta à Itália na 68.ª posição, caindo do sétimo para o oitavo lugar da geral, num dia em que Thomas De Gendt (Loto-Soudal) somou a segunda vitória em etapas da Volta a Itália, quase dez anos depois da anterior.

Almeida segue agora a 1.58 de López, na véspera dos 191 quilómetros entre Isernia e Blockhaus, numa tirada com cinco contagens de montanha, duas delas de primeira categoria, a última das quais coincidindo com a meta.

Já veterano ciclista belga precisou de 3:32.53 horas para percorrer os 153 quilómetros da tirada, com início e chegada à cidade de Nápoles, que não teve implicações na liderança de Juan Pedro López (Trek-Segafredo), mas que fez o português da UAE Emirates cair um posto na geral.

Depois de Almeida, e grupo dos principais candidatos, Rui Costa (UAE Emirates) terminou na 94.ª posição, a 6.12, e Rui Oliveira (UAE Emirates) na 129.ª, a 12.13.

Na geral, além do oitavo posto de Almeida, Rui Costa ocupa o 49.º lugar, a 17.59, e Rui Oliveira o 145.º, a 1:23.28 horas.

No domingo, o pelotão da 'corsa rosa' vai enfrentar os 191 quilómetros entre Isernia e Blockhaus, numa tirada com cinco contagens de montanha, duas delas de primeira categoria, a última das quais coincidindo com a meta.

