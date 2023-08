João Almeida: "Tentei até ao fim e vou moralizado para a Vuelta"

Português não conseguiu vencer de novo a Volta à Polónia, perdida por um segundo para Matej Mohoric

João Almeida não ficou incomodado por falhar novo triunfo na Volta à Polónia, corrida que conquistou em 2021, ficando desta vez na segunda posição, ao perder pela diferença mínima para o esloveno Matej Mohoric, que levou a melhor na luta pelas bonificações.

"Estou satisfeito com o segundo lugar, que me deixa mais moralizado para a Volta a Espanha", disse o português da UAE Emirates, que na estrada nunca perdeu tempo para o rival da Bahrain-Victorious, tendo até ganho 12 segundos, no contrarrelógio individual.

Foram as bonificações a dar vantagem a Mohoric, que entre as sete etapas somou 25 segundos de bónus, contra 12 de Almeida. "Tentei até ao fim ir aos segundos de bónus. Dei tudo no último sprint, mas não resultou. Acabou por ser engraçado e continuo feliz", comentou o português, que foi batido por Mohoric na última das metas de passagem que davam bonificações.

"Ganhamos uma etapa com o Rafal, também a classificação por equipas, portanto podemos estar satisfeitos", completou João Almeida.