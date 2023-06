João Almeida tenta renovar título: "Perdi bastante forma, mas estamos aqui..."

Ciclista da UAE Emirates vai tentar renovar o título de campeão nacional de fundo que conquistou em 2022

João Almeida, ciclista português da UAE Emirates, disse este sábado que vai tentar renovar o título de campeão nacional de fundo que conquistou em 2022, em Mogadouro, vila que acolhe pelo segundo ano consecutivo os Nacionais.

"Vou tentar renovar o título de campeão nacional de fundo. Tive um período de paragem depois do Giro, perdi bastante forma, mas estamos aqui [Mogadouro] para dar o nosso melhor", assegurou João Almeida, em declarações à agência Lusa.

Na sexta-feira, o ciclista de A-dos-Francos, de 24 anos, sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio na categoria de elites pela segunda vez, depois de já ter vencido em 2021, mostrando-se até algo surpreendido com o atual momento de forma.

Depois do triunfo no contrarrelógio, com o seu colega de equipa Ivo Oliveira a ser segundo, as atenções estão centradas na prova de fundo de elites de domingo, com Almeida a salientar que os adversários "estão fortes".

"Vamos estar atentos à concorrência e dar o nosso melhor para alcançar os nossos objetivos", vincou.

João Almeida alcançou um inédito pódio para Portugal na Volta a Itália deste ano, ao terminar em terceiro, garantindo que este feito "é uma motivação" que lhe dá "confiança para o futuro".

A corrida de fundo de elites masculinas encerra o programa dos Nacionais: a prova arranca às 11:30 de domingo e os corredores irão enfrentar 169,6 quilómetros, dos quais 56,5 quilómetros serão feitos fora do circuito, a sul de Mogadouro, no distrito de Bragança.

A chegada acontecerá cerca das 16:00, à sexta passagem pela meta, momento em que se conhecerá quem sucede a João Almeida ou se o próprio corredor da UAE Emirates consegue revalidar o título.

Todas as corridas têm chegada na Avenida Nossa Senhora do Caminho, no centro da vila de Mogadouro, local onde também acontecem as partidas das provas de fundo.