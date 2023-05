João Almeida tem uma justificação para a falta de ataques entre candidatos

Ciclista português aponta ao mau tempo que tem afetado o Giro, mas não só.

João Almeida parte para a última semana do Giro no quarto lugar da geral individual e com legítimas aspirações a terminar a competição, no próximo domingo, num lugar do pódio.

O ciclista da UAE Emirates está a 1m51s do camisola rosa de Bruno Armirail, ciclista francês que, teoricamente, não irá entrar nas contas da vitória. Geraint Thomas, segundo colocado, está a 22 segundos. "Estou numa posição ainda melhor do que aquela que estava à espera, a 20 segundos dos rivais. É um saldo muito positivo e espero que a terceira semana seja boa", afirmou Almeida esta segunda-feira, dia de descanso, em conferência de imprensa.

O português não tem dúvidas: o contrarrelógio de sábado será fundamental. "Poderá haver algumas diferenças entre os candidatos na véspera dessa etapa, mas o contrarrelógio vai ser muito decisivo, por isso há que guardar algumas forças para esse dia", indicou.

Este Giro tem sido alvo de algumas críticas, tendo em conta a ausência de ataques entre os principais candidatos. João Almeida tem uma explicação. "Acho que é mais pelo tempo que tem estado horrível. Têm sido etapas muito longas e diferentes do habitual. O pelotão está muito doente e isso limita muito as equipas", analisou o líder da camisola da juventude.