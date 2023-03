João Almeida sobe a quinto após segunda etapa da Volta à Catalunha

Almeida cortou a meta em sexto, a 11 segundos, junto com outros favoritos, o que lhe valeu uma subida de 17 lugares para quinto na geral, a 27 segundos do líder. Evenepoel e Ciccone estão a seis segundos de Rogla.

João Almeida (UAE Emirates) subiu ao quinto posto da geral individual da Volta à Catalunha, após uma segunda etapa em que teve de sofrer para apanhar o líder, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

A chegada a Vallter, após 165,4 quilómetros iniciados em Mataró, foi ganha pelo italiano Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), num sprint no alto contra Roglic, segundo, e o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), terceiro.

Almeida cortou a meta em sexto, a 11 segundos, junto com outros favoritos, o que lhe valeu uma subida de 17 lugares para quinto na geral, a 27 segundos do líder. Evenepoel e Ciccone estão a seis segundos de Rogla.

O ciclista português teve de "sofrer", e muito, para poder reentrar no grupo principal, uma vez que foi forçado a trocar de bicicleta no início da longa ascensão até Vallter, no meio de uma zona de esqui.

Como tantas vezes antes, o chefe de fila da UAE Emirates foi obrigado a subir sozinho até reentrar no grupo, ficando no elásticI, no fim do grupo, enquanto o colombiano Esteban Chaves (EF Education-Easy Post) atacava isolado, na frente.

Chaves não conseguiu discutir a vitória, abrindo caminho a um "mano a mano" entre Evenepoel e Roglic, grandes candidatos ao triunfo não só aqui como na Volta a Itália, um objetivo partilhado com Almeida.

Ciccone intrometeu-se no esquema e roubou a vitória ao esloveno e também ao campeão do mundo de fundo, que ainda não venceu com a camisola arco-íris, com o português a limitar perdas.

Companheiro de João Almeida na UAE Emirates, Ivo Oliveira é agora 148.º na geral.

Na quarta-feira, a terceira etapa mantém a toada de alta montanha, com uma ligação de 180,6 quilómetros entre Olost e La Molina, contando com duas contagens de montanha de primeira categoria, uma delas em cima da meta, e outra de categoria especial.