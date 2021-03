João Almeida saltou para sétimo no ranking mundial

Jovem da Deceuninck-Quick Step capitalizou com o terceiro lugar no UAE Tour e ocupa uma posição inédita para um português aos 22 anos.

João Almeida subiu à sétima posição do ranking mundial, lugar inédito para um português aos 22 anos, ajudando a Deceuninck-Quick Step a liderar por equipas, pois passou a ser o segundo melhor da "Alcateia", atrás do campeão mundial, Julian Alaphilippe (6.º).

O jovem de A dos Francos deu um salto desde o 11.º lugar graças à terceira posição na Volta aos Emirados, que lhe rendeu 215 pontos, passando a totalizar 1583,33 na tabela da União Ciclista Internacional.

O ranking mundial continua a ser liderado pelo esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), com 4237 pontos, seguido por Tadej Pogacar (UAE Emirates), que venceu o UAE Tour e passou a totalizar 3135.

O segundo português é Rui Costa (UAE Emirates), no 66.º lugar, com 584 pontos, sendo Rúben Guerreiro (EF Education-Nippo) o 121.º, com 313 pontos, depois dos 12 somados no UAE Tour, onde foi 27.º da geral.

No ranking das nações, Portugal subiu a 13.º, tendo ainda Amaro Antunes (W52-FC Porto) no top 200, em 187.º. Seguem-se Frederico Figueiredo (Efapel, 222.º) e Jóni Brandão (W52-FC Porto, 273.º).

Por equipas, a Deceuninck-Quick Step lidera, com 1671 pontos, seguida da Ineos Grenadiers, com 974, e da AG2R Citroën, com 856.