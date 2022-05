A primeira reação de João Almeida após o adeus ao Giro: "Nem sei como começar..."

Ciclista da UAE Emirates desistiu após um teste positivo à covid-19.

O ciclista português João Almeida, então em quarto da classificação geral, abandonou esta quinta-feira o Giro, após um teste positivo ao coronavírus, antes do início da etapa 18. A primeira reação do ciclista da UAE Emirates, que lutava por um lugar no pódio, surgiu nas redes sociais.

"Nem sei nem como começar... Esta manhã, a tristeza encheu o meu coração... Talvez seja porque ainda sou jovem, pelo momento e pelas circunstâncias. Amo o que faço, é meu foco. E amo ainda mais o Giro. Tem um significado especial para mim. Mas entendo que os contratempos fazem parte do caminho e aceito. Para seguir em frente, senti a necessidade de vir aqui desabafar, não reclamar e agradecer a todos pelo apoio incansável, principalmente neste momento. Desejo aos meus companheiros tudo de bom para o resto do Giro. Tempo para recuperar e voltar mais forte", escreveu no Instagram.

O corredor de 23 anos, que liderava a classificação da juventude, estava na quarta posição da geral, a 1.54 minutos do camisola rosa, o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), e a 49 segundos do terceiro classificado, o espanhol Mikel Landa (Bahrain Victorious).

Quarto classificado em 2020, ano em que andou 15 dias vestido de rosa, e sexto no ano passado, Almeida estava na discussão pelo pódio final da 105.ª edição do Giro, que termina no domingo, com um contrarrelógio em Verona.