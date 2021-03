Volta à Catalunha: João Almeida perde o terceiro lugar

Esteban Chaves venceu a etapa rainha, mas sem incomodar Adam Yates, protegido por uma Ineos que deixou o português para trás no último quilómetro

Adam Yates é cada vez mais favorito a conquistar a Volta à Catalunha, tendo beneficiado de uma exibição fenomenal da sua equipa, a britânica Ineos, que na etapa rainha deixou para trás muitos dos adversários, incluindo João Almeida.

Perdendo o contacto no último quilómetro com um pelotão reduzido a nove homens, o jovem português da Deceuninck-Quick Step foi 13.º em Port Ainé, terceira e última grande montanha da etapa rainha, perdendo 25 segundos para Esteban Chaves, que venceu isolado, e 18 para o grupo de Adam Yates, Richie Porte e Geraint Thomas, o trio da Ineos que passou a ocupar os primeiros lugares da geral.

Português esteve com os melhores trepadores na subida de categoria especial, de 18,4km, mas quebrou nos últimos 500 metros de etapa, descendo a sétimo. A Ineos manteve a liderança com Adam Yates e a etapa foi para Chaves (BikeExchange)

João Almeida desceu para sétimo, a 1m07s de Yates, mas a apenas quatro segundos de Alejandro Valverde, que subiu ao quarto posto.

Numa etapa com três subidas a rondar os 20 quilómetros - para um total de 166,5 km -, a Ineos ditou um ritmo infernal na última das escaladas, com Richard Carapaz, Geraint Thomas e depois Richie Porte. Só Esteban Chaves ousou atacar a sério, fugindo a sete quilómetros do final e terminando com 7 segundos de vantagem para o pequeno grupo liderado pela equipa britânica.

João Almeida, um dos que a Ineos tentava eliminar com o seu famoso e demolidor "comboio" nas subidas, resistiu até à entrada do último quilómetro, mas cederia nos últimos metros os segundos que lhe custaram a descida do terceiro para o sétimo lugar.

Com mais três etapas para disputar - a próxima terá 201 km, entre La Pobla de Segur e Manresa -, a Volta a Catalunha terá montanha todos os dias, mas não demolidora como a desta quarta tirada, considerada a mais dura da época internacional até ao momento.

Com Alejandro Valverde, Wilco Kelderman, Esteban Chaves e João Almeida separados por quatro segundos, ainda muitas mudanças são possíveis nas posições atrás dos três homens da Ineos. O português continua a ser o melhor jovem.

Geral individual

1.º Adam Yates (Ineos Grenadiers), 14h14m15s

2.º Richie Porte (Ineos Grenadiers), a 45s

3.º Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), a 49s

4.º Alejandro Valverde (Movistar), a 1m03s

5.º Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), m.t.

6.º Esteban Chaves (BikeExchange), a 1m04s

7.º João Almeida (Deceuninck-QuickStep), a 1m07s

8.º Hugh Carthy (EF Education-Nippo), a 1m20s

9.º Sepp Kuss (Jumbo-Visma), a 1m29s

10.º Simon Yates (BikeExchange), a 1m32s