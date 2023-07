João Almeida parte como favorito na Volta à Polónia

Ciclista da UAE Emirates retoma à competição depois de três semanas de estágio de altitude em Andorra

João Almeida regressa este sábado à competição. O ciclista português esteve a realizar um estágio de altitude, em Andorra, durante três semanas para preparar a Volta a Espanha e arranca agora na Volta à Polónia com o estatuto de candidato maior à vitória.

A UAE Emirates levará Rafal Majka, que veio do Tour, para correr em casa, mas também Fisher-Black, Wellens, McNulty e Formolo, corredores importantes para a estratégia ofensiva. Em 2021, Almeida ganhou a prova de uma semana, a sua primeira conquista no World Tour e venceu duas etapas. Os finais de cada tirada são diferentes, pois a prova decorre mais no Sul do país, ainda assim será favorável ao português.

Terá um final em alto na etapa 2, dias de montanha na tirada 3 e 5 antes de um contrarrelógio de 16,6 km que possibilita ao português tentar ganhar avanço para os rivais e poder fechar a contenda pelo pódio, pois o sétimo dia de prova é para sprinters.

Será importante a Almeida mostrar a sua forma antes da Vuelta e ganhar rodagem também para os Mundiais. Almeida sai de Cracóvia no dia 4 de agosto para estar, a 6, a correr a prova de estrada em Glasgow. Depois, a dia 11, arranca no contrarrelógio individual dos Campeonatos do Mundo.

Este ano, o terceiro classificado do Giro'2023 preferiu ter uma competição mais séria, de nível World Tour, antes da Vuelta e espera entrar na melhor forma na segunda Volta a Espanha da carreira, procurando melhorar o quinto posto de 2022, apesar da forte concorrência de Thomas (Ineos), Evenepoel (Soudal-Quick Step) e da Jumbo, com Vingegaard e Roglic.

Na Polónia, a Ineos terá Sivakov e Thomas como líderes, a Bora joga com Kamna e Higuita, a Soudal com Van Wilder. Ruben Guerreiro, após ter desistido no Tour por queda, vai voltar também à competição e é uma carta da Movistar para poder disputar etapas. Face ao contrarrelógio de 16,6 km, Norsgaard deverá ser o protegido para a geral individual.

Guerreiro vai também aos Mundiais logo depois do fim da Volta à Polónia.