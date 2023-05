João Almeida não descarta Roglic no Giro: "Sinto que é um bom ano para mim"

João Almeida, líder da juventude, segue a 18 segundos de Geraint Thomas, líder do Giro. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) é terceiro, a 29.

"Não sei, vamos descobrir em Roma", disse esta quarta-feira João Almeida, quando questionado no final da 17ª etapa sobre as possibilidades de concluir o Giro'2023 no primeiro lugar da geral.

"Sinto que é um bom ano para mim. Estou-me a sentir bem e quero aproveitar ao máximo", afirmou, questionado pelo cyclingnews.com.

"Ontem estive muito bem. Foi um dia muito longo. No final do dia, fiquei muito satisfeito com os resultados e pelo esforço que fiz durante seis horas de uma corrida rápida. Espero continuar assim e que tudo corra o mais tranquilamente possível", acrescentou.

Ao cabo da 17ª etapa e duas semanas de Giro, os primeiros lugares da geral seguem inalterados, com João Almeida, líder da juventude, a 18 segundos do camisola rosa, Geraint Thomas. O esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) segue no terceiro lugar, a 29 segundos.

"Não, acho que o Roglič ainda está muito bem", disse Almeida, afastando a ideia de que o esloveno da Jumbo-Visma é uma carta fora do baralho. "Afinal, são apenas 25 segundos. Nada de especial", concluiu.

Na quinta-feira, a 18.ª de 21 etapas retoma o caminho da alta montanha com a chegada em alto a Val di Zoldo, após 161 quilómetros iniciados em Oderzo.