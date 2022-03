João Almeida melhora lugar na classificação geral do Paris-Nice

Corredor português, situado abaixo do top-20 no percurso entre entre Domérat e Montluçon, passou da 48.ª para a 36.ª posição

João Almeida (UAE Emirates) subiu, esta quarta-feira, 12 lugares na classificação geral da Paris-Nice, sendo agora 36.º posicionado, após ficar no 22.º posto no contrarrelógio relativo à quarta etapa da prova, ganha pelo belga Wout Aert.

O ciclista, que ficou a 47 segundos do líder e campeão do mundo da especialidade no traçado de 13,4 quilómetros, entre Domérat e Montluçon, subiu desde a 48.ª posição e está a 3.18' do ciclista da Jumbo-Visma, atual primeiro classificado.

Van Aert é o novo camisola amarela, seguido de Roglic (dez segundos de distância) e do antigo líder Christophe Laporte, agora colocado no terceiro posto, a 28 segundos.

A alta montanha desafia o pelotão na quinta etapa desta prova WorldTour, na próxima quinta-feira, ligando Saint-Just-Saint-Rambert a Saint-Sauver-de-Montagur em 188,8 quilómetros, com três subidas de montanha de primeira categoria.