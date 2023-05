João Almeida mantém quarto lugar no Giro, Leknessund continua líder

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu a quinta etapa

O ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu esta quarta-feira ao sprint a quinta etapa da Volta a Itália, marcada por inúmeras quedas devido à chuva, com o norueguês Andreas Leknessund (DSM) a seguir líder da geral.

Groves, de 24 anos, cumpriu os 171 quilómetros entre Atripalda e Salerno em 4:30.19 horas, à frente do italiano Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), segundo, e do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terceiro.

Na geral, Leknessund escapou aos azares do dia e segurou a camisola rosa, à frente do belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), que caiu duas vezes mas segue em segundo, e do francês Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën), terceiro, com o português João Almeida (UAE Emirates) em quarto.

Na quinta-feira, a sexta etapa começa e termina em Nápoles, percorrendo 162 quilómetros com uma metade final mais plana e um arranque com duas subidas categorizadas, uma de segunda e outra de terceira categoria.